Come presentare il tuo Business Plan con un Pitch vincente

(Di venerdì 20 settembre 2024) Hai appena creato ilper la tua startup, ma non saipuoi presentarlo ai potenziali investitori? Beh devi sapere che ormai nessuno ha voglia di leggersi lunghissimi e noiosi documenti in cui viene spiegato tutto per filo e per segno. Certo quest ultimi sono necessari, soprattutto per interfacciarsi con le banche, ma per attrarre i veri capitali hai bisogno di un, cioè di una presentazione sintetica del tuo. Ilè fondamentale per comunicare velocemente ed efficacemente gli aspetti distintivi della tua startupla proposta di valore, le proiezioni finanziarie, la mission, il team e così via.