Ciclismo Mondiali 2024 | il percorso della cronometro Lo strappo di Uetikon am See può fare la differenza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024) Domenica cominciano idia Zurigo: si comincerà con leindividuali che metteranno a dura prova i corridori. Lamaschile sarà lunga 46.1 chilometri con partenza e arrivo situati a Zurigo con 400 metri di dislivello e alcune insidie che sono poste in mezzo al. Tracciato che sarà perlopiù pianeggiante e non presenterà difficoltà altimetriche per oltre metà, fino a Monchaltorf. Poi in particolare ci saranno due piccole asperità: quella diam See che arriva fino al secondo intermedio (2.4 km al 4.9% con tratto centrale che ha 600 metri all’8.5%). Immediatamente dopo discesa e un paio di rampe una sopra il 7% lunga poco più di 500 metri e un’altra sopra l’8% lunga 300 metri.