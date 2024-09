Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 20 settembre 2024) Un Italiano Premiato alGala. Nella splendida cornice del Four Seasons Hotel di Baku, si è tenuto il prestigiosoGala, un evento che celebra le figure più influenti del mondo degli affari, dellae della società civile. Tra i protagonisti di quest'anno, spicca, banchiere italo-svizzero di 36 anni, che ha ricevuto il ** per la, una figura di rilievo nel panorama finanziario globale, è stato premiato per il suo eccezionale contributo all'innovazione bancaria. Grazie alla sua visione pionieristica,ha sviluppato un network di collegamento bancario che ha reso i trasferimenti di denaro più fluidi, rapidi ed economici a livello mondiale.