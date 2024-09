Chi è Giulia Penna concorrente di Tale e Quale Show

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 20 settembre 2024)è una delle nuove concorrenti del programma condotto da Carlo Conti “” che stasera – venerdì 20 settembre – prenderà il via su Rai Uno. Chi è la cantante e influencer diventata celebre grazie a YouTube e a canzoni come “Chiama” e “Bacio a distanza”?, biografia dell’influencer e cantante diDa stasera la vedremo cimentarsi nelle imitazioni di cantanti celebri, nella nuova stagione di. Ma chi è? Cantante e influencer di successo, è nata a Roma 32 anni fa. La sua passione per la musica la accompagna fin da quando era piccola, e già in giovane età si dedica al pianoforte e alla chitarra, che impara a suonare come autodidatta. Per potersi formare come artista completa, prende anche lezioni di ballo e canto.