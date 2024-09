Aspi 2 giorni di iniziative per i 100 anni della A8 Milano-Varese la prima autostrada dal mondo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2024) Roma, 20 set. (Adnkronos) – Il 21 settembre 1924 rappresenta una data storica per il Paese: diventa di uso comune la parola ‘’, a indicare quelle strade a pedaggio dedicate alle sole autovetture per il trasporto rapido di merci e persone, con un percorso per lo più rettilineo e senza ostacoli, proiettando, così, l?Italia da un?economia rurale a quella industriale. A segnare questo cambiamento infrastrutturale e socioeconomico il taglio del nastro alla presenza del Re Vittorio Emanuele III a bordosua Lancia TrikappaA8, oggi gestita dal Gruppo Autostrade per l?Italia, e allora opera fortemente voluta dall?ingegnere, imprenditore e costruttore milanese, Pietro Puricelli.