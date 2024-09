Arrampicata sportiva Coppa del Mondo boulder 2024 | Sartirana avanza in semifinale a Praga

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) Giornata di qualificazioni a, sede della penultima tappa didel, prima della prova di Seoul, dal 2 al 6 ottobre, che assegnerà anche i trofei di circuito. Nella gara maschile è promosso il Campione Italiano Nicolò, che ha appena conquistato il bronzo ai Campionati Universitari FISU, tredicesimo con 3 top, 4 zone, 8 e 10 tentativi. Niente da fare invece per il vice Campione Italiano Filip Schenk, fresco del trionfo al Rock Master, che deve accontentarsi della 39esima posizione con 1 top, 4 zone, 7 e 15 tentativi. Primo posto in qualificazione per il giapponese vice campione olimpico Sorato Anraku, che ha totalizzato 4 top, 5 zone con 11 e 14 tentativi. Tre azzurre eliminate su tre invece al femminile. La migliore è stata Giulia Medici, oro ai recenti Campionati Universitari FISU, ma la 25enne non è andata oltre il 25esimo posto (2 top, 3 zone, 5 6).