Amanda Lecciso nella notte fa una rivelazione su Loredana | Come l’ho presa

(Di venerdì 20 settembre 2024) Annunciata in pompa magnase fosse Maria De Filippi,da ieri è una nuova concorrente del Grande Fratello. Con la sua spontaneità e con la voglia di sorprendereè pronta a viversi questa avventura #GrandeFratello pic.twitter.com/3lcrBgJdKz — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 19, 2024Casa è entrata a braccetto con sua sorella(che ha subito ritrovato la sua ex compagna di gioco Clarissa Burt) eè tornata a parlare di lei. Chiacchierando in cucina con Shaila Gatta,le ha confessato di essere single, di avere due figli di sedici e dieci anni avuti da due uomini diversi e di avere un ottimo rapporto con tutta la sua famiglia, in particolare con le sue sorelle maggiori e con suo fratello.