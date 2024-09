Affari Tuoi Tony frega il Dottore e conquista tutti VIDEO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 20 settembre 2024) News Tv. Nella puntata di ieri, giovedì 19 settembre 2024, diviene chiamato a giocare il più esuberante dei pacchisti:dalla Calabria. “È una grande perdita, stasera se ne va via il mio velino pietoso,”, ha esordito Stefano De Martino, introducendo l’allegro partecipante. Il concorrente ha giocato con affianco la sorella Gina e ha messo le cose in chiaro sin da subito, spiegando di puntare a vincere 300 mila euro.non è stato così fortunato ma a fine puntata ha avuto un buon motivo per festeggiare. In molti hanato la partita di ieri, grazie ache con la sua simpatia ha rallegrato pubblico in studio, pacchisti, conduttore e telespettatori.