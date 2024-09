Tuttosport – derby decisivo un nome in pole per sostituirlo

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 19 settembre 2024) 2024-09-19 09:31:40 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: È un momento estremamente delicato in casa Milan e la panchina di Paulo Fonseca è sempre più scricchiolante. La sconfitta contro il Liverpool, che ha portato alla prima forma di contestazione da parte dei tifosi verso squadra e società (con annesso vertice notturno dei dirigenti nella pancia dello stadio), ha dato un ulteriore colpo alla già instabile e (a oggi) debole scelta estiva di sostituire Stefano Pioli con l’allenatore portoghese, che adesso si gioca il tutto per tutto neldi domenica sera contro l’Inter. Ancora una volta la stracittadina può emettere un verdetto definitivo, dopo quello dello scorso aprile in cui i nerazzurri vinsero in faccia ai cugini lo scudetto numero 20.