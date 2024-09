Totò Schillaci la moglie ricorda gli ultimi istanti di vita del campione | Non voleva lasciarci

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 19 settembre 2024) La scomparsa diavvenuta ieri mattina ha lasciato una profonda tristezza in tutte le persone che l’hanno amato. L’eroe delle Notti Magiche di quell’indimenticabile Mondiale disputato nella nostra Italia è scomparso all’età di 59 anni in seguito a una lunga ed estenuante battaglia contro un tumore al colon. L’unica partita che non è riuscito a vincere. Amava fortemente la, lo sa chi l’ha seguito durante i suoi anni calcistici, lo sa chi lo ha conosciuto e apprezzato solo dopo, durante le partecipazioni a due reality show: L’Isola dei Famosi e Pechino Express. Ironico, simpatico, semplice, il calciatore della porta accanto, senza vezzi, ma umile e sincero.