Stella Rossa ko e un infortunio all’esordio contro il Benfica | Inter la prossima!

(Di giovedì 19 settembre 2024) In attesa di arrivare a San Siro per sfidare l’il prossimo primo ottobre, lodebutta in Champions Leagueil. La sfida non sorride ai serbi, che perdono un calciatore pere anche la sfida 1-2. INFORTUNI – Anche lo, prossimo rivale dell’in Europa, debutta in Champions League. Alle ore 18.45 la squadra serba è scesa in campo per sfidare in casa il, nella prima giornata della competizione. Ad aprire le marcature, però, sono gli uomini di Bruno Lage: al 9? Kerem Akturkoglu porta avanti ilinfilando il pallone all’angolino. La situazione, poi, si complica ulteriormente per lo, che al 22? vede Ognjen Mimovic accasciarsi dolorante a terra. In un primo momento il difensore sembra poter continuare la partita, salvo poi chiamare il cambio.