Spaccio nel Salento Droga pistola e munizioni in casa arrestato 32enne

(Di giovedì 19 settembre 2024) Dopo quelli dei giorni e delle settimane scorsa, ancora un episodio dinel. L’ultima operazione è stata messa a segno dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Lecce che hannoun uomo, già pregiudicato,di Lecce. Quest’ultimo aveva nascosto l’ingente quantitativo die le armi in due garage nella sua disponibilità. L’operazione è stata eseguita nella tarda serata di ieri, quando i Carabinieri del Nucleo Investigativo, impegnati in un servizio anti, hanno riconosciuto un uomo già noto alle Forze dell’Ordine, che stava per salire in sella al proprio motociclo. Ilè stato tradito dal suo evidente nervosismo, infatti quando i militari dell’Arma, conoscendo i suoi precedenti specifici, gli hanno chiesto se era in possesso di sostanze illecite, è sbiancato in volto ed è apparso titubante.