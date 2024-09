Settimana Europea della Mobilità | gli appuntamenti del 22 settembre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Pisa, 192024 – Proseguono domenica 22 digli eventi organizzati da Pisamo, con il patrocinio del Comune di Pisa, per la2024. Torna l’appuntamento tanto amato dalla cittadinanzacolazione sul Ponte di Mezzo, organizzata in collaborazione con Confcommercio. A partire dalle 9 sarà possibile fare colazione gratuitamente sul Ponte di Mezzo e di godere di una passeggiata sui lungarni Pacinotti, Gambacorti, Mediceo e Galilei, ovviamente chiusi al traffico veicolare nel “World Car Free Day”. A sottolineare la grande potenzialità offerta dall’anello centrale dei lungarni chiusi al traffico, nella stessa mattina di domenica, a partire dalle 9, gara di Miniduathlon organizzata in collaborazione con l’assessorato allo Sport del Comune di Pisa. La grande novità di quest’anno è l’aperitivo organizzato sul Ponte di Mezzo.