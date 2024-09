Sensibilizzazione sugli animali Torna la giornata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Unadi festa dedicata alla cura ed alla tutela degli. Il 22“Domenica bestiale“ la manifestazione dedicata alladei cittadini e alla valorizzazione del lavoro quotidiano di associazioni, enti, istituzioni e operatori del settore. Al Vul, a pochi passi dal centro, i visitatori potranno trovare stand dedicati, attività per grandi e piccini, punti di ristoro e tanto altro. In particolare, Asm distribuirà gratis a tutti i partecipanti piccoli contenitori portatili in plastica per l’acqua, vista l’ordinanza che obbligherà tutti i possessori di cani a esserne muniti.