Sarà ancora Luna Rossa-Ineos come nel 2021 | la sfida infinita a Ben Ainslie I precedenti e risultati del round robin

(Di giovedì 19 settembre 2024) Proprionela Auckland, sarannoa contendersi il ruolo di Challenger ufficiale contro il Defender Emirates Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la Vecchia Brocca. Italia e Gran Bretagna, per raggiungere la finale della Louis Vuitton Cup 2024, hanno avuto la meglio rispettivamente su American Magic (5-3) e Alinghi (5-2) in semifinale. Grande attesa dunque per la rivincita della finale di tre anni fa in Nuova Zelanda, che aveva visto la netta affermazione del teamPrada Pirelli per 7-1 su Britannia. Questa volta si preannuncia una serie decisamente più incerta e combattuta, ma in tal senso ne capiremo di più dopo le prime regate in programma giovedì 26 settembre.