Roma donna si incatena al balcone per protestare contro lo sfratto

(Di giovedì 19 settembre 2024) In via Mantegna, unasi oppone allondosi aldi casa. Il sindacato Asia-Usb esprime solidarietà. Questa mattina, in via Mantegna a, unasi èta aldella sua abitazione per opporsi alloeseguito dalle forze dell’ordine. Il sindacato Asia-Usb, che segue il caso, ha denunciato la situazione spiegando che lanon ha altre soluzioni abitative e non sa dove andare. Il sindacato ha inoltre dichiarato che non è stato permesso l’accesso a un loro dirigente, il quale avrebbe voluto portare un gesto di solidarietà alla. Sulè stato esposto uno striscione con la scritta “La casa è un diritto. Stop sgomberi e sfratti”. In una nota, il sindacato ha affermato che “la resistenza inizia ora”, sottolineando l’urgenza di affrontare il problema degli sfratti nella capitale.