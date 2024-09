Rapinano tre ragazzi minacciandoli con la pistola | arrestati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutocon unae il volto coperto si sono fatti consegnare da trei cellulari, un braccialetto e 70 euro in contanti, poi sono scappati a bordo di una vettura: è accaduto la scorsa notte, in via Posillipo, a Napoli. I responsabili – due 18enni ed un 21enne, tutti napoletani – sono stati bloccati poco dopo dalla polizia (gli agenti dei Commissariati Posillipo e San Ferdinando), al termine di un inseguimento edper rapina e detenzione di arma comune da sparo, una Walther con 7 cartucce. La refurtiva, invece, è stata restituita ai proprietari L'articolotrecon laproviene da Anteprima24.it.