Quando avevo 20 anni si diceva che fossi un uomo Giravano foto mie taroccate ma ho deciso di non replicare alle bugie | Lady Gaga risponde agli haters

(Di giovedì 19 settembre 2024) Chi fa parte del mondo dello spettacolo sa che prima o poi sarà travolto dcritiche. Eutenti non importa se è un’informazione vera o falsa, basta che rientri nel dibattito mediatico. È questo il tema che affronta Bill Gates nella serie Netflix What’s Next? Il futuro con Bill Gates, in cui l’ex AD di Microsoft “approfondisce i problemi globali più urgenti ed esplora tecnologie innovative”. In particolare, nel secondo episodio, il filantropo si concentra sull’importanza della verità in un’epoca in cui è difficile contrastare la disinformazione e le teorie complottiste. Proprio in merito a questo tema, Gates chiama la cantante, vittima di un’ondata complottistaera ancora giovanissima.