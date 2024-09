Nuovi treni ma sono per l’Umbria Pendolari sul piede di guerra | Arezzo e Valdarno dimenticati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) "Ferrovie annuncia che sta facendo costruire i primi 3regionali Pop da 200 chilometri orari di velocità, per viaggiare sulla linea Direttissima. Ma la novità è che nonregionali superveloci destinati alla Regione Toscana, per idele di, per la linea aretina, Firenze-Chiusi-Roma:i primi 3dei 12 destinati alla Regione Umbria, per le linee Foligno-Firenze e Perugia-Roma". Lo ha detto il portavoce del ComitatoDirettissima Maurizio Da Re, che si è chiesto che fine hanno fatto i 6 Pop destinati alla Toscana, che sarebbero dovuti entrare in servizio già nel 2023, così come da contratto di servizio Regione contalia, e indicati prima per il 2025 e poi per il 2026.