Nba si ritira ‘Woj’ | tifosi in crisi per l’addio di un giornalista

(Di giovedì 19 settembre 2024) (Adnkronos) – Ie gli appassionati Nba sotto choc per un ritiro eccellente e imprevisto. A chiudere la carriera non è un giocatore ma un, Adrian Wojnarowski., per tutti i fan, si ferma a 55 anni per iniziare la carriera di general manager nella squadra del college di St. Bonaventure. Il passo di indietro di Wojnarowski lascia il segno per un motivo particolare: l’insider, che negli ultimi 7 anni ha lavorato per il network Espn, è stato per decenni il re del mercato Nba, anticipando trattative e affari di ogni squadra e di qualsiasi giocatore. Nei periodi della free agency, l’attesa per le ‘Woj Bombs’ – le bombe di mercato – ha scandito le giornate non solo negli Stati Uniti. Ora, dopo 37 anni di carriera, lo stop.