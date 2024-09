Movie look addicted | i look da imitare de Il Diavolo Veste Prada in attesa del secondo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 19 settembre 2024) Forse la nostalgia indotta dal vorticoso revival anni Duemila – nel quale siamo in ammollo da anni – talvolta potrebbe giocare brutti scherzi, ma non è questo il caso: la compresenza, risalente allo scorso febbraio, di Emily Blunt, Meryl Streep e Anne Hathaway in piedi sul palco dello Shrine Auditorium e Expo Hall di Los Angeles voleva assolutamente suggerirci qualcosa. Qualcuno aveva avvertito nell’aria una fragranza familiare, quella di una direttrice tirannica e della frustrazione di due assistenti portate allo stremo: la voglia di darsi ad un tempestivo ripasso de Il, la pellicola cult del 2006 che conosciamo oramai come le nostre tasche, di colpo è stata inarrestabile. E forse nemmeno tanto inutile. Perché é tutto vero: il sequel si farà, dopo ben 20 anni volati via tra vanae fantasie.