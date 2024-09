Milano Palazzo Reale ospita la mostra Munch Il grido interiore

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 19 settembre 2024) Fino al 26 gennaio 2025. Il”, un’ampia retrospettiva che celebra Edvard(Norvegia, 1863 -1944) con un percorso di 100 opere eccezionalmente prestate dalMuseum di Oslo, che racconterà l’intero percorso umano e artistico dell’artista, esponendo opere tra le più note e iconiche della storia dell’arte. A cura di Patricia G. Berman, una delle più grandi studiose di, in collaborazione con Costantino D’Orazio per il supporto nella redazione dei testi di approfondimento, laè promossa da Comune di– Cultura con il patrocinio del Ministero della Cultura e dellaAmbasciata di Norvegia a Roma, ed è prodotta dae Arthemisia in collaborazione con il Museodi Oslo.