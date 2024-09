Maxima d’Olanda l’abito di 13 anni fa e lo scivolone di stile di sua figlia Amalia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 19 settembre 2024)ha di nuovo stupito tutti indossando un abito da sera di Maison Valentino con il quale aveva debuttato nel 2011 ed era semplicemente stupenda. L’errore di, questa volta, l’ha commesso suache alla cena del Consiglio di Stato presso il Palazzo Noordeinde all’Aia ha optato per un look eccessivamente aderente, non propriamente consono a una Principessa.di Valentino di 13fa Dopo essersi presentata conda sera personalizzato al gala del Giorno del Principe,incanta nuovamente con un look celeste. Alla cena del Consiglio di Stato a Palazzo, la Regina si è presentata con un raffinatissimo vestito azzurro, firmato Maison Valentino.