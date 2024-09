Mantova donna colpita alla testa con un tondino di ferro | fermato l’aggressore minorenne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024)– Dovrà rispondere di aggressione ilche a inizio settembre ha colpitounacon undiin zona Belfiore, a. Tramite un'indagine serrata gli agenti della squadra mobile della polizia sono risaliti all'identità dell'autore del gesto. Perquisita l'abitazione del sospettato, è scattato il fermo. Il ragazzo è stato trasferito in comunità, perché affetto da problemi psichici. L’episodio risale dunquemattinata del 2 settembre quando la malcapitata camminava sul lungolago in zona Belfiore quando, giunta sul cavalcavia, è stata bersagliata alle braccia edal giovane armato non solo di undi. Laè risucita a fare scappareprima di essere soccorsa dai dai passanti e potato al pronto soccorso. Ddescrizione fornita, la polizia è riuscita a identificare il giovane e a fermarlo.