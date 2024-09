Maltempo | Misericordie e Pubbliche Assistenze toscane in campo per l’Emilia Romagna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Firenze, 19 settembre 2024 – Inper aiutare gli amici del. Ledella Toscana sono in azione, dalle prime ore di oggi, tra Faenza e Castel Bolognese, in provincia di Ravenna, dove ilha creato parecchi danni. Inanche leLe prime sette squadre, con le proprie strumentazioni, tra cui pompe idrovore e un gommone, sono partite alle 21 di ieri sera da Firenze nord, dove si erano riunite non appena era scattata l’attivazione preventiva da parte della Protezione civile nazionale e regionale. Ventitré in tutto i fratelli e le sorelle della Misericordia che hanno varcato l’Appennino. I volontari arrivano da San Miniato (Pisa), Massa, Empoli (Firenze), Prato, Livorno, Quarrata (Pistoia), Borgo a Mozzano (Lucca), Crespina (Pisa), Montemurlo (Prato), Impruneta e Barberino Tavarnelle (Firenze).