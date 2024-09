Lavoratrice schiacciata da un cancello a Castenedolo | Marina Bassi è morta dopo giorni di agonia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Èquasi una settimana di, la donna di 61 anni che nella mattina di venerdì 13 settembre è rimastada unnella ditta in cui lavorava come custode, la Ondapack di via Pasubio Monte a, in provincia di Brescia. Era ricoverata agli Spedali Civili. In base alle prime ricostruzioni, la donna stava aprendo manualmente il pesantedell’azienda quando questo è uscito dai binari, travolgendola e schiacciandola. Sul luogo dell’incidente erano intervenute un’ambulanza e un’auto medica dell’Agenzia regionale di emergenza, insieme ai vigili del fuoco, ai carabinieri e agli addetti dell’Agenzia per la tutela della salute. Fin da subito le condizioni della sessantunenne erano apparse gravissime. Si tratta dell’ennesimo incidente sul lavoro nel Bresciano.