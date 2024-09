La 48^ edizione della Sagra dell’Uva di Galluccio tra la promozione delle eccellenze locali e il turismo delle radici

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 19 settembre 2024). Si svolgerà il 21 e 22 settembre, nella frazione San Clemente del Comune di, la 48°di– Rassegna dei vini die di Terra di lavoro”. Un evento importante per il territorio e per l’alto casertano, fortemente sostenuto anche dall’attuale Amministrazione Comunale guidata da Franco Lepore, che dal 1976 si svolge in stretta collaborazione con l’associazione Pro Loco e con le aziende vitivinicole del territorio, allo scopo di valorizzare l’antica tradizione enologica locale e promuovere lemateriali e immateriali del territorio. L’omaggio è al prodotto tipico del territorio, l’uva, da cui si ricavano ottimi vini che hanno ricevuto anche il riconoscimentoDenominazione di Origine Controllata e numerosi premi internazionali.