In vista di Monza Tour de force | alle 11 tutti a Casteldebole

(Di giovedì 19 settembre 2024) Non c’è sosta. Ildeè solo all’inizio e conquistato il primo punto in Europa, il Bologna si ritroverà11 aper preparare la trasferta di, in programma domenica: obiettivo, andare a caccia della prima vittoria in campionato sul campo dei brianzoli che nell’ultimo turno hanno fermato l’Inter. Seduta differenziata per i giocatori impiegati con lo Shakhtar. Il match non ha lasciato acciacchi o infortuni, ma Italiano dovrà gestire forze e recuperi e pensarerotazioni: Orsolini, Beukema, Posch, Freuler sono gli unici ad essere partiti titolari tanto con il Como quanto in Champions: inevitabile che l’attenzione nelle prossime ore si concentrerà su di loro, per capire se avranno benzina sufficiente per fare anche la terza o se Holm, Casale (o Erlic), Pobega e Urbanski possano ritrovare una maglia da titolare.