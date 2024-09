Imolese Futsal prima la salvezza | Gruppo giovane ma già forte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) L’sta continuando la preparazione dell’inizio del campionato, ilallenato da Leonardo Vanni nel frattempo ha vinto il torneo di Moglia in provincia di Mantova, e giocato una buona amichevole con il Villa Fontana di serie B battuto 5-3. Un po’ alla volta l’sta gettando le basi per costruirsi un buon futuro in serie A2 dove l’obiettivo di quest’anno è la: "L’obiettivo èdi tutto la permanenza in serie A2 – commenta mister Vanni –. Poi, se saremo bravi, cercheremo di fare qualcosa di più togliendoci maggiori soddisfazioni. Ilè molto, l’età media 22 anni, i margini di miglioramento non mancano e proveremo a crescere tutte le volte che ci sarà da giocare una partita".