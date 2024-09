Il Vaticano | Nulla osta al culto di Medjugorje dà frutti positivi Ma non si esprime sui presunti eventi soprannaturali e i veggenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024)delaldiper i suoi “”. L’ok arriva dalla Dottrina della Fede con il placet del Papa. I fedeli, che sono aumentati di anno in anno, con un’unica pausa per il Covid come avvenuto in tutti i luoghi di, attendevano da 43 anni il verdetto della Santa Sede. Questo “non implica dichiarare come autentici i, ma soltanto evidenziare che in mezzo a questo fenomeno spirituale dilo Spirito Santo agisce fruttuosamente per il bene dei fedeli”. Quindi, pur nonndo un giudizio sulla moralità delle persone che dal 1981 dicono di vedere la Madonna, ilindica: “I pellegrinaggi non si fanno per incontrarsi con i, ma per avere un incontro con Maria, Regina della Pace” e “per incontrare Cristo“.