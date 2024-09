Il prezzemolo va bene sempre e dappertutto? Benefici e controindicazioni

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 19 settembre 2024) Fresco, aromatico e incredibilmente profumato, ilè una pianta aromatica dall’interessante profilo nutrizionale e dai numerosifici. Utilizzato quasi ovunque, in cucina, gode difici ma anche di piccole. Eccoli.: ifici Contiene buone quantità di vitamina C, A ed E, oltre a numerosi sali minerali e antiossidanti. Inoltre ha proprietà antisettiche e antibatteriche, infatti viene anche sfruttato per migliorare l’alitosi. Tra ifici, ilè efficace per chi ha: problemi di ritenzione idrica, digestione lenta, calcoli renali, anemia, gotta, infezioni al tratto urinario, dispepsia, disordini epatici (ilstimola la cistifellea e migliora la funzionalità epatica) e ipertensione. Infine aiuta a ridurre dolori articolari, infiammazioni e dolori mestruali.