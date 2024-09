Il presidente Cecchi | Settore dinamico ed eccellenza del Made in Italy

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Lo scorso 2 settembre, a Palazzo della Meridiana, aveva presentato l’edizione 64 del Salone salutandolo come l’ennesima conferma della reputazione globale che il Boat Show di Genova si è guadagnato nel tempo. Ma Saverio(nella foto)di Confindustria Nautica, aveva anche voluto toccare alcuni punti di grande respiro e valore per uned invidiabile delin(il quarto per importanza con quelli della moda, dell’arredo e dell’alimentare) ma non adeguatamente tutelato e favorito da regole e cavilli burocratici farraginosi e in qualche modo punitivi.