Il mea culpa di Calenda e la fuga da Azione | Perché vanno via

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 19 settembre 2024) Èdache nelle ultime 24 ore ha perso quattro parlamentari: Costa, Carfagna, Gelmini e Versace. Il leader del partito, Carlo, fa meanel corso della puntata di giovedì 19 settembre di Otto e mezzo, intervistato da Lilli Gruber. "Credo di aver sbagliato ad aprire le porte del partito a persone che in quel momento non avevano un partito che le candidava. Lo ho fattoin quel periodo sostenevano Draghi". L'ex candidato sindaco di Roma racconta che "nelle ultime settimane è iniziato un balletto di retroscena. Non sono andate via a causa del campo largo maritengono che la nostra posizione centrale sia difficile da mantenere dopo le europee. Certo è che passano dall'opposizione alla maggioranza avendo votato per mezza legislatura contro i provvedimenti del governo e dicendone peste e corna", è l'amaro commento di