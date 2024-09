Il dissidente russo Ilya Yashin | Per una Russia più europea l' Ucraina deve vincere la guerra

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 19 settembre 2024) "Voglio che lasia un paese libero, che non pretende i territori dei suoi vicini. Voglio che non sia temuta ma rispettata, che abbia istituzioni democratiche stabili, che garantiscono i diritti dell’uomo, la sostituibilità del governo". Per questo ilparlando con La Stampa si augura che "l'vinca la" contro Putin.è stato liberato a inizio agosto in uno scambio di prigionieri trae Stati Uniti, dopo che era stato condannato a otto anni di carcere per aver espresso critiche nei confronti dell'invasione russa in. "La mia posizione non è cambiata durante la. Penso che l’esercitodebba abbandonare il territorio ucraino perché si trova lì illegalmente.