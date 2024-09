G7 Usa stanziano 1 mln usd per tutela patrimonio culturale Ucraina

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 19 settembre 2024) Napoli, 19 set. (askanews) – “Gli Stati Uniti sono orgogliosi di stare al fianco dell’nella difesa del suoe continueranno a farlo in futuro”. A margine della riunione Ministeriale Cultura del G7 a Napoli, Lee Satterfield, sottosegretario di Stato per la Diplomazia Pubblica e gli Affari Pubblici, ha annunciato una nuova donazione di 1 milione di dollari attraverso la Ukraine Cultural Heritage Response Initiative (l’Iniziativa di Soccorso aldell’), a favore del Centro Internazionale per lo Studio della Conservazione e del Restauro dei Beni Culturali (ICCROM).