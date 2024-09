Finalement intervista a Claude Lelouch e Kad Merad | la musica ci rende immortali

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 settembre 2024) Alla Mostra del Cinema di Venezia abbiamo incontrato il registae l'attore Kad. Ecco quello che ci hanno detto. Il film è al cinema. In- Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte, ultima fatica del regista francese, il protagonista Lino afferma di essere affetto da una patologia chiamata "follia dei sentimenti". Nessun dolore fisico, ma solo mentale: nessuna medicina ad alleviare il dolore, ma solo l'eliminazione di ogni sprazzo di razionalità, di ogni elucubrazione mentale. Per stare meglio Lino intraprà, cioè, un viaggio tra le bellezze del nord della Francia sulla scorta di un'irrazionalità dettata dalla forza delle emozioni. Abbandonata la professione di avvocato, e gettati via passaporto e cellulare, l'uomo si trasforma in vagabondo dei sentimenti,