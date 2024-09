Fiere in chiaroscuro | Nord America e Asia mettono nel mirino il sistema moda del Fermano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Fermo, 19 settembre 2024 – Un bilancio inpuò essere tracciato alla fine delle diversedelche si sono svolte in questi giorni a Milano. La partecipazione di compratori stranieri e di quelli italiani non ha certamente fugato del tutto i timori della vigilia considerando l’attuale fase congiunturale particolarmente negativa. Comunque la strategia di unire in dati quasi sempre coincidenti le diverse manifestazioni delsi è rivelata vincente in quanto ha permesso agli operatori di visitare più rassegne contemporaneamente abbassando i costi. MICam Milano, Milano Fashion&Jewels, Mipel e The One Milano hanno chiuso ieri registrando 40.950 visitatori professionali di cui il 45% dall’estero provenienti da 140 Paesi. Le performance migliori dall’Europa provengono da Spagna, Germania e Francia.