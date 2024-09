F1 GP Singapore 2024 in chiaro | canale orario e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) La F1 è pronta a disputare il Gran Premio di, diciottesimo appuntamento del mondiale. Si tratta di uno dei weekend più attesi dell’anno, con il circuito cittadino che regala da anni una spettacolare gara in notturna. Sotto le luci dei grattacieli singaporiani, i piloti dovranno affrontare una delle gare più faticose, dato che le alte temperature fanno perdere ad ogni pilota circa sette chili al termine del weekend. Il fine settimana di gara andrà in scena tra il 20 e il 22 settembre, seguendo una programmazione tradizionale che dunque prevede tre sessioni di prove libere, una di qualifiche e infine la gara domenicale. Tutte le sessioni saranno trasmesse ine visibili tramite l’abbonamento a Sky, ma sarà possibile usufruire anche della copertura in, garantita per le qualifiche e per la gara.