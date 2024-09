DS 7 eleganza in versione termica o elettrificata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) DS 7 è una vettura pensata per soddisfare ogni esigenza di mobilità, dove per esigenza di mobilità si intende una diversificazione della proposta d’alimentazione. Ad esempio: plug-in hybrid, per chi intende abbracciare la mobilità elettrica procedendo per gradi; Diesel, per chi è ancorato alle motorizzazioni classiche. Elettrificato e termico: in comune, di certo, la tendenza a voler abbassare i consumi alla guida, e di conseguenza inquinare meno. Sono due infatti le motorizzazioni previste per DS 7, elegante Suv-coupé del Marchio francese. La plug-in hybrid vanta un'autonomia 100% elettrica fino a 64 km e una potenza totale di 360 cv. Per una vettura che all’esterno unisce linee eleganti e allo stesso tempo decise, ecco un abitacolo molto curato, in grado anche di offrire un'esperienza di guida connessa con una navigazione integrata con l’intelligenza artificiale di ChatGPT.