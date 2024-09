Così Calenda ha perso Azione Ora l' ultima chance | tornare nel Pd

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 19 settembre 2024) Quanta amarezza ora a sfogliare l'album dei ricordi. Come quelle mitiche quattro notti dell'agosto del 2022 in cui nacque il Terzo polo. Solo qualche giorno dopo l'piroetta, il bacio al "povero" Enrico Letta e l'improvviso tradimento (uno dei tanti). La sede di Piazza del Gesù sembrava un porto di mare, renziani in tutte le stanze, i tavoli ingombri di carte e posaceneri pieni. Era l'apice della sua carriera, dopo la folgorante campagna elettorale romana, ed alla vigilia di quello che molti consideravano l'ingresso a pieno titolo nella Champions League della politica. Di lui dicevano parla chiaro, in Tv spacca, i giovani lo capiscono. Da allora ad oggi sembra passata un'era politica, in realtà solo due anni, l'ascesa di, l'invenzione post moderna di un ex manager braccio destro di Luca Cordero di Montezemolo, e la sua rovinosa caduta.