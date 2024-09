Confitarma Sisto Il 10-12% del PIL si muove sul mare

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 19 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Ci sono milioni di posti di lavoro, il 10-12% del PIL sisul: abbiamo delle eccellenze straordinarie delle nostre industrie, l’armamento, la pesca, il diporto, la portualità, abbiamo un cluster marittimo portuale che è un’eccellenza europea e mondiale e non ne parliamo mai. Ogni tanto siamo un pò dimenticati, quindi ci ha fatto molto piacere ascoltare la premier Meloni parlare di economia del” all’assemblea di Confindustria, “in un contesto che racchiude tutte le istanze dell’industria italiana”. Lo ha detto Luca, direttore generale di, in un’intervista all’agenzia Italpress.Il 25 e 26 settembre a Palermosarà tra i protagonisti di “Risorsa”, una due giorni per parlare di Blue Economy.