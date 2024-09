Clamoroso Juve-Napoli può succedere davvero | l’ultim’ora gela i tifosi

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 19 Settembre 2024 17:09 di Giancarlo Spinazzola Manca sempre meno al big match, in onda all’Allianz Stadium sabato pomeriggio alle ore 18:00. Il clima è già teso, soprattutto dopo la clamorosa indiscrezione dell’ultima ora.ntus contro. Thiago Motta, alla sua prima annata da tecnico bianconero, contro Antonio Conte, bandiera da giocatore prima e da allenatore dopo della Vecchia Signora. Una partita che non ha mai risparmiato esclusione di colpi, e che quest’anno si prospetta ancora più interessante. I partenopei arrivano a Torino da secondi in classifica, con i bianconeri ad un punto di distanza. Per entrambe le squadre potrebbe essere giunto il momento di spiccare il volo e di superare l’Udinese capolista – attesa da una Roma travolta dall’inaspettata partenza di De Rossi.