Ciclone Boris Emilia Romagna travolta | Faenza è sott' acqua

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Alcune immagini da, una delle località più colpite dal forte maltempo di queste ore in. "Abbiamo situazioni critiche in Appennino. Abbiamo avuto una situazione molto importante a Modigliana, che ha comportato poi la tracimazione del Marzeno a", ha spiegato poco fa la presidente facente funzioni della Regione, Irene Priolo. "La situazione è in via di risoluzione, ma prevede ancora il passaggio di colmi di picchi di piena. Stiamo monitorando", ha spiegato Priolo.