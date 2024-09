Ciclismo Rivoluzione alla Coppa Agostoni Nuova data e meno chilometri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Lasi rinnova con il cambio di(6 ottobre) e unadistanza (166,7 km). Anche il percorso subirà delle variazioni ma, come nella sua tradizione, il circuito del Lissolo rimane il punto cardine della corsa ciclistica riservata ai Professionisti. Nuovo look dunque per la manifestazione allestita dSport Club Mobili Lissone presieduta da Enrico Biganzoli. Si correrà di domenica sfatando una tradizione di lungain cui la classica di Lissone si è sempre svolta nei giorni feriali. Discutibile la scelta di ridurre di 30 km il vecchio tracciato, si passa infatti da 195,7 dello scorso anno agli attuali 166,7 che per lunghezza sono paragonabili a una gara per elite e under 23.