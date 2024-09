Cerca di nascondere la cocaina in bocca per evitare l’arresto

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 19 settembre 2024) MONTEMURLO – Finisce in manette per spaccio di droga dopo un controllo dei carabinieri. È successo a Montemurlo e ad operare sono stati i carabinieri della locale tenenza nel corso dei servizi preventivi finalizzati al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. A finire in arresto è stato un 29enne nigeriano, irregolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora, sorpreso con 9 dosi di eroina. È stato notato dai militari mentre sostava nei pressi del Ponte alla Vittoria a Montemurlo, ed è stato riconosciuto perché già arrestato il mese precedente, sempre per detenzione di sostanze stupefacenti. Lo stesso, durante il controllo, ha tentato inutilmente di occultare le dosi dello stupefacente all’interno della