Bonucci dona 10mila euro al portiere dell’Union Berlino con un tumore Bild

(Di giovedì 19 settembre 2024) Per ilBerkin Arslanogullari a cui è stato diagnosticato unalle ossa, Leonardohato 10.000. Arslanogullari,19enne, ha unalle ossa: al via allezioni Anche altri giocatori, riporta la, si sono adoperati ad aiutarlo per le cure. Il capitano dell’Herta ed ex Napoli Diego Demme hato 100, Derry Scherhant 50, e alcuni ex calciatori dei club tedeschi, tra cui Lazar Samardzic (500). I medici hanno dovuto amputare la gamba sinistra di Arslanogullari; ora per ilè tempo di chemioterapia e riabilitazione, prima di fare una protesi alla gamba. L’idea dellezioni, continua, è arrivata da un suo amico; con un sito internet è riuscito ad arrivare a migliaia di persone.