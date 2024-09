Atalanta-Arsenal Retegui sbaglia il rigore | doppio miracolo di Raya VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) Poteva essere la svolta di, invece niente da fare per la Dea. Il calcio di, dubbio per la verità perché il fallo sembra iniziare fuori area, concesso ai nerazzurri è una ghiotta occasione per il vantaggio orobico, ma Mateotrova sulla sua strada unsensazionale. L’attaccante italiano prima si fa ipnotizzare dal portiere spagnolo, poi sulla ribattuta trova ancora un guizzo incredibile dell’estremo difensore dei Gunners. Si resta così sullo 0-0, di seguito ecco ilildi) SportFace.