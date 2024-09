Arcivescovo Napoli lottare per città più giusta e pacifica

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Questo sangue si mescola sempre con il sangue dei poveri, degli ultimi, con il sangue versato a causa della violenza, dell’incuria umana, del degrado sociale, come purtroppo è accaduto alle vittime del crollo di Scampia e a quelle dell’esplosione di Forcella. E permettetemi oggi di rivolgere il mio pensiero che si fa preghiera, a Chiara, ai suoi familiari ed amici, e a tutti coloro che sono nel dolore per questa morte assurda e tragica: la Chiesa divi è vicina”. Lo ha detto l’di, Domenico Battaglia, nell’omelia della Solenne Celebrazione Eucaristica per il giorno di San Gennaro. “Spesso – ha affermato l’– guardiamo ad alcune emergenze e alle problematiche sociali solo come problemi da risolvere, dimenticando che possono segnare l’inizio di nuove traiettorie di giustizia e di pace per la nostra comunità.