Anticipazioni UeD | lite tra Mario e Maura Gemma bacia Valerio

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ledella registrazione Uomini e Donne del 19 settembre 2024 svelano che è stata caratterizzata da unamolto accesa traVitali eCusitore. In studio si è parlato di una recente intervista rilasciata dall'ex della donna. Gianluca Rocchetti ha accusato la dama di averlo usato e di aver parlato molto male di. Questo ha acceso un campanello di allarme nell'ex corteggiatore di Ida Platano, che già aveva dei dubbi sulla donna. In studio, quindi, c'è stata una discussione particolarmente accesa. Novità interessanti anche perGalgani, la quale si è lasciata molto andare con un cavaliere. Anche un'altra coppia ha avuto una notte di passione. Uomini e Donne registrazione 19 settembre 2024:contro, passione per alcune coppie Nella registrazione Uomini e donne di oggi c'è stato un confronto molto acceso traCusitore eVitali.