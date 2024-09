Allerta meteo a Macerata e scuole chiuse l’esperto | In due giorni la pioggia che di solito cade in 5 mesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024), 19 settembre 2024 – La provincia nella morsa del maltempo, in particolare la fascia costiera, come Civitanova e Porto Recanati, e alcune zone dell’entroterra, come Tolentino. Ieri è scattata l’della Protezione civile regionale, che ha prolungato fino alla mezzanotte di oggi il rischio maltempo con l’innalzamento a livello arancione dei livelli di criticità idrogeologica ed idraulica. Visto l’esito del comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica e della riunione del Centro operativo regionale (Cor) diversi sindaci hanno optato per la sospensione dell’attività scolastica. Asili e istituti di ogni ordine e grado restano chiusi oggi a, Civitanova, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati e Tolentino. Anche Unimc sospende le attività didattiche.